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Модрич, Алаба и ещё четыре игрока могут покинуть «Реал»

17 Марта 2024 • 13:29 Комментировать

Мадридский «Реал» может покинуть группа игроков по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб подумывает над расставанием с Ферланом Менди. Также ряды мадридцев может покинуть австриец Давид Алаба. Еще в списке «на выход» фигурируют следующие игроки: Лука Модрич, Лукас Васкес и Дани Себальос.

Кроме того, ряды «Реала» покинет вратарь Кепа Аррисабалага, который вернется из аренды в лондонский «Челси».

Летом мадридцы планируют и громкие покупки. Среди потенциальных новичков называются Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Лука Модрич Лукас Васкес Дани Себальос Кепа Аррисабалага Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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