Модрич, Алаба и ещё четыре игрока могут покинуть «Реал»

Мадридский «Реал» может покинуть группа игроков по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб подумывает над расставанием с Ферланом Менди. Также ряды мадридцев может покинуть австриец Давид Алаба. Еще в списке «на выход» фигурируют следующие игроки: Лука Модрич, Лукас Васкес и Дани Себальос.

Кроме того, ряды «Реала» покинет вратарь Кепа Аррисабалага, который вернется из аренды в лондонский «Челси».

Летом мадридцы планируют и громкие покупки. Среди потенциальных новичков называются Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис.