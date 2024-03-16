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Лига чемпионов

Определён лучший гол недели в Лиге чемпионов

16 Марта 2024 • 16:36 Комментировать

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, какой гол признан лучшим на неделе Лиги чемпионов. Лучшим оказался гол «Интера» в ворота «Атлетико». Команда Диего Симеоне разыграла красивую комбинацию, которую точным ударом из центра чужой штрафной площади завершил Федерико Димарко.

Гол Димарко не помог «Интеру» пройти дальше – «Атлетико» в ответ забил дважды (2:1) и перевёл игру в экстра-тайм. Дело дошло до серии пенальти, где точнее пробивали футболисты мадридской команды. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» сразится с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут в апреле.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Димарко
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