Определён лучший гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, какой гол признан лучшим на неделе Лиги чемпионов. Лучшим оказался гол «Интера» в ворота «Атлетико». Команда Диего Симеоне разыграла красивую комбинацию, которую точным ударом из центра чужой штрафной площади завершил Федерико Димарко.

Гол Димарко не помог «Интеру» пройти дальше – «Атлетико» в ответ забил дважды (2:1) и перевёл игру в экстра-тайм. Дело дошло до серии пенальти, где точнее пробивали футболисты мадридской команды. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» сразится с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут в апреле.