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Лига чемпионов

Маркиньос высказал мнение о «Барселоне»

16 Марта 2024 • 11:33 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мыслями насчет противостояния с каталонской «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Жребий Лиги чемпионов – это особенное событие. «Барса» - клуб в богатой футбольной историей, нужно уважать эту команду. Ранее мы уже встречались с ними, были как победы, так и поражения. Постараемся подготовиться как можно лучше», - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба парижан.

Матчи ¼ финала между парижанами и каталонцами состоятся в апреле.

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