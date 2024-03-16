Маркиньос высказал мнение о «Барселоне»

«Жребий Лиги чемпионов – это особенное событие. «Барса» - клуб в богатой футбольной историей, нужно уважать эту команду. Ранее мы уже встречались с ними, были как победы, так и поражения. Постараемся подготовиться как можно лучше», - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба парижан.