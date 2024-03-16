«Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Журналисты портала Goal оценили шансы команд на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после вчерашней жеребьевки. Главным фаворитом считается действующий обладатель трофея – английский «Манчестер Сити».

На втором месте расположился мадридский «Атлетико», а топ-3 замкнул французский «ПСЖ». Далее в рейтинге находятся каталонская «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Мадридский «Реал» стал шестым, а мюнхенская «Бавария» - седьмой. Главным андердогом журналисты считают лондонский «Арсенал».

Напомним, что матчи ¼ финала Лиги чемпионов состоятся в следующем месяце.

«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов