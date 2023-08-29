Мбаппе и Салах: Какие громкие трансферы ещё могут состояться до 2 сентября

Трансферное лето постепенно заканчивается. Уже в пятницу, в первый вечер сентября, в ведущих лигах Европы закрывается окно регистрации новых футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какие громкие трансферы ещё могут успеть состояться до наступления крайнего срока.

Килиан Мбаппе

Откуда: «ПСЖ».

Куда: «Реал».

Из-за отказа продлевать контракт с «ПСЖ» Килиана Мбаппе летом на какое-то время отстраняли от команды. Недавно звёздный форвард был восстановлен, и, если верить слухам, он пообещал клубу не уходить бесплатно. В прессе появлялась информация о том, что в последние дни летнего трансферного окна «Реал» может предпринять попытку подписания Мбаппе. В Мадриде якобы специально планируют сделать предложение ближе к дедлайну, чтобы не растягивать переговорный процесс. Правда, «сливочные» не готовы платить за Килиана больше 175 миллионов евро с учётом бонусов, а «ПСЖ» хочет больше. Однако в условиях истекающего контракта игрока гранд Лиги 1 может существенно подвинуться. Главное, чтобы переезжать в Мадрид захотел сам футболист. Ранее Мбаппе говорил, что сезон 2023/2024 он планирует провести в Париже.

Мохамед Салах

Откуда: «Ливерпуль».

Куда: «Аль-Иттихад».

Трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 20 сентября, то есть в теории Мохамед Салах может перебраться в «Аль-Иттихад» уже после того, как в топ-лигах Европы период регистрации истечёт. Но «Ливерпуль» на случай отъезда Салаха желает найти замену, а это нужно сделать уже в ближайшие дни. Словом, в клубе Премьер-лиги наверняка рассчитывают закрыть вопрос с Салахом как можно скорее. Поговаривают, что «Аль-Иттихад» предлагает мерсисайдцам за египтянина 150 миллионов евро. При осуществлении сделки Мохамед станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов саудовской лиги.

Ромелу Лукаку

Откуда: «Челси».

Куда: «Рома».

Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно оказался в непростой ситуации. В «Челси» на него не рассчитывают, перейти в «Ювентус» не удалось, а «Интер» прекратил попытки выкупа бельгийца из-за его переговоров с конкурентами из Турина. Всё идёт к тому, что Лукаку воссоединится с Жозе Моуринью в «Роме». Римляне по итогам сложных переговоров якобы уже согласовали аренду фактурного бельгийца с правом выкупа.

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Жоау Фелиш

Откуда: «Атлетико».

Куда: «Барселона», «Ливерпуль» или саудовский клуб.

Жоау Фелиш публично заявил о желании перейти в «Барселону», угодив в немилость фанатов «Атлетико». Хави якобы хочет видеть португальца в своей команде, но всё упирается в финансовую ситуацию каталонского клуба. Фелиш может переехать на «Камп Ноу», если «сине-гранатовые» в ближайшие дни смогут обеспечить сделку на экономическом фронте. Очевидно, что для этого «Барсе» нужно с кем-то расставаться.

Также в прессу проскакивала информация о том, что Фелиша может подписать «Ливерпуль». Мерсисайдцы якобы видят в португальце игрока, который способен заменить Мохамеда Салаха. В крайнем случае Фелиш может переехать в Саудовскую Аравию – у него есть несколько заманчивых предложений из этой страны. В «Атлетико» Жоау вряд ли останется.

Жоау Канселу

Откуда: «Манчестер Сити».

Куда: «Барселона».

Хави не теряет надежду и на то, что «Барселоне» удастся закрыть трансфер Жоау Канселу. Как и в случае с другим Жоау – с Фелишем – всё зависит от финансовой составляющей. На днях сообщалось, что аренда Канселу с правом выкупа согласована, но на бумаге ещё ничего не оформлено. Впрочем, время ещё есть.

Рандаль Коло-Муани

Откуда: «Айнтрахт».

Куда: «ПСЖ».

«ПСЖ» активно работает над подписанием нападающего Рандаля Коло-Муани. Если верить слухам, «Айнтрахт» отклонил предложение в 80 миллионов евро с учётом бонусов. «Орлы» якобы хотят заработать на трансфере своего лидера атак не менее 100 миллионов. Впрочем, парижане могут снизить ценник за счёт включения в сделку Уго Экитике. «Айнтрахт» хочет видеть этого форварда в составе.

Бенжамен Павар

Откуда: «Бавария».

Куда: «Интер».

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Бенжамен Павар продолжит карьеру в Италии. Авторитетные инсайдеры в один голос говорят о том, что «Интер» согласовал трансфер французского защитника из «Баварии». Клуб Серии А заплатит 30 миллионов евро, а ещё два миллиона евро будут прописаны в сделке как бонусы. Переход Павара может быть окончательно оформлен в среду.

Леонардо Бонуччи

Откуда: «Ювентус».

Куда: «Лацио», «Дженоа» или берлинский «Унион».

«Старичок» Леонардо Бонуччи оказался не нужен Массимилиано Аллегри и был отстранён от основы «Ювентуса». В ближайшие дни 36-летний защитник должен определиться с новым клубом. Интерес к Бонуччи проявляют «Лацио», «Дженоа» и берлинский «Унион». Первый и последний клубы из этого шорт-листа могут предложить Леонардо выступление в Лиге чемпионов, что может оказаться важным критерием.

Софьян Амрабат

Откуда: «Фиорентина».

Куда: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Атлетико».

Софьян Амрабат, который громко заявил о себе в составе сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре, не покинул «Фиорентину» зимой. Не ушёл пока что Амрабат и летом – из-за непонятной ситуации с будущим футболиста даже отстранили от команды. В ближайшие дни Софьян может сменить клубную прописку. В последнее время марокканца слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, интерес к Амрабату также проявляют «Ливерпуль» и «Атлетико».