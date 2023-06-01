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Лига чемпионов

Назван лучший тренер сезона в Европе – когда-то он работал в «Зените»

01 Июня 2023 • 14:35 Комментировать

Авторитетный портал Goal обнародовал свой рейтинг лучших тренеров европейского футбольного сезона. На первом месте оказался рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти. 64-летнему специалисту удалось привести «адзурри» к первому титулу чемпиона Италии с далёкого 1990 года. Стоит сказать, что в России Спаллетти прекрасно помнят по работе у руля «Зенита».

На втором месте расположился Франк Эз, под руководством которого «Ланс» занял второе место в Лиге 1 и теперь выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.

Топ-3 замкнул Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» с испанцем у руля снова стал чемпионом Англии. «Горожане» претендуют на требл – впереди у них финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов.

В десятку также входят Арне Слот («Фейеноорд»), Хави («Барселона»), Урс Фишер («Унион Берлин»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Микель Артета («Арсенал»), Маурицио Сарри («Лацио») и Унаи Эмери («Астон Вилла»).

Сделал «Наполи» чемпионом, но все равно уходит: что случилось со Спаллетти

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Евро-Футбол.Ру,
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