Сделал «Наполи» чемпионом, но все равно уходит: что случилось со Спаллетти

В Неаполе 33 года ждали чемпионства. В прошлый раз «Наполи» завоёвывал скудетто ещё тогда, когда в составе команды блистал легендарный Диего Марадона. И вот, наконец, титул Серии А снова покорился «адзурри». В «Наполи» собрался хороший состав, которым умело руководил Лучано Спаллетти. Несмотря на громкий успех, 64-летний тренер уходит из клуба. Что же случилось со Спаллетти? Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими соображениями на этот счёт.

Конфликт с президентом

Когда в итальянской прессе впервые заговорили о возможном уходе Спаллетти, то причиной называли конфликт тренера с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Вполне возможно, ведь де Лаурентис известен как человек с непростым характером.

Появлялась информация, что Спаллетти был оскорблён ситуацией со своим контрактом. Якобы этой весной «Наполи» принял решение воспользоваться опцией продления трудового соглашения с тренером ещё на один год – до конца сезона 2023/2024. При этом де Лаурентис не обсудил это с Лучано и даже не сообщил лично. Специалиста уведомили о пролонгации договора по факту электронным письмом. Конечно, Спаллетти по-человечески мог обидеться, хотя юридически де Лаурентис не обязан был ничего с ним согласовывать. Возможно, после столь успешного сезона Лучано рассчитывал на новый долгосрочный контракт со значительным повышением оклада. Кто знает…

«Наполи» будет другим

В итальянских СМИ писали и о другой причине, которая, возможно, повлияла на решение Спаллетти. Сообщалось, что тренер «Наполи» не получил от президента гарантий по сохранению в составе лидеров команды. Неаполитанцы ближайшим летом якобы могут рассмотреть предложения не только по Виктору Осимхену, но и по Хвиче Кварацхелии. Именно эти два футболиста делали погоду в атаке «Наполи» по ходу сезона. Осимхен забил 30 голов и отдал 5 голевых передач, а Хвича отметился 14 голами и 17 ассистами. Получается, что на двоих нигериец и грузин оформили 66 результативных действий. Плюс серьёзный интерес гранды европейского футбола проявляют к Киму Мин Джэ.

По ощущениям Осимхен, Ким и Хвича действительно могут быть проданы, особенно первые два из них. «Наполи» редко показывал себя как клуб, который категорически отказывается продавать того или иного футболиста. Вопрос в цене. Как правило, де Лаурентис не боится ухода лидеров, что мы увидели в прошлом году, когда из клуба ушли Кулибали, Инсинье и Руис.

Без Кима, Хвичи и Осимхена Лучано Спаллетти пришлось бы в следующем сезоне строить новую команду. Это кропотливый процесс, а Спаллетти, как сообщил он сам, «наелся». Поэтому тренер и мог решить взять творческий отпуск.

Уходи красиво

В футболе иногда важно вовремя уйти. Спаллетти сделал «Наполи» чемпионом Италии впервые с 1990 года, сейчас он «на коне». После ярких сезонов следующий футбольный год нередко получается «похмельным», когда ожидания высоки, а играть на том же уровне уже не получается. К тому же, как мы уже сказали, летом «Наполи» могут покинуть несколько ведущих футболистов. Да и вряд ли все конкуренты в Серии А снова провалятся.

Словом, следующий сезон для «Наполи» может получиться неудачным. Так что Спаллетти, возможно, имеет смысл уйти на этой позитивной ноте. Уходи красиво, как говорится.

Александр Тихий