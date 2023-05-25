Хамес Родригес рассказал, где хочет играть

В апреле Хамес Родригес остался без клуба после ухода из «Олимпиакоса». В летнее трансферное окно колумбиец надеется найти новую команду в Европе.

«В Европе сезон подходит к концу, и клубы пока не строят планы на следующий сезон. В июне-июле они будут оценивать варианты, кто-то может искать игрока на позицию «десятки». Я хочу остаться в Европе, где смогу играть каждые три дня. Я очень хорошо чувствую себя физически», - сказал Хамес Noticias RCN.

В июле Хамес Родригес отметит свой 32-й день рождения. Колумбиец ранее выступал в Европе за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Олимпиакос».

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