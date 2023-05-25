Хамес Родригес вспомнил, как Бенитес выгнал его из «Эвертона»

Бывший футболист «Эвертона» Хамес Родригес вспомнил, как в 2021 году Рафаэль Бенитес вынудил его уйти из английского клуба.

«Когда Бенитес пришёл в «Эвертон», то в первый же день сказал мне: «Уходи. Тебе 30 лет, а мне нужны молодые ребята с энергией». Я не собирался воевать с ним», - рассказал Хамес Noticias RCN.

В сентябре 2021 года Хамес Родригес сменил «Эвертон» на катарский «Аль-Райан». Через год колумбиец вернулся в Европу и подписал контракт с «Олимпиакосом». В апреле текущего года Хамес расторг трудовое соглашение с греческим клубом и обрёл статус свободного агента.