Ровно 10 лет назад поздний гол Роббена принёс «Баварии» трофей Лиги чемпионов

Ровно 10 лет назад, 25 мая 2013 года, проходил немецкий финал Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Тогда мюнхенцы отпраздновали победу на лондонском «Уэмбли» со счётом 2:1 и выиграли «ушастый трофей».

Автором победного гола в том финале стал вингер Арьен Роббен. Он отличился на 89-й минуте встречи.

Отметим, что «Бавария» в своей истории шесть раз выигрывала кубок европейских чемпионов. Это случалось в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах.

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