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Ровно 10 лет назад поздний гол Роббена принёс «Баварии» трофей Лиги чемпионов

25 Мая 2023 • 14:47 Комментировать

Ровно 10 лет назад, 25 мая 2013 года, проходил немецкий финал Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Тогда мюнхенцы отпраздновали победу на лондонском «Уэмбли» со счётом 2:1 и выиграли «ушастый трофей».

Автором победного гола в том финале стал вингер Арьен Роббен. Он отличился на 89-й минуте встречи.

Отметим, что «Бавария» в своей истории шесть раз выигрывала кубок европейских чемпионов. Это случалось в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах.

5 лет назад Роналду забил последний гол за «Реал»

10 лет назад Фергюсон провёл последний матч в «Манчестер Юнайтед» - он завершился со счётом 5:5

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Арьен Роббен
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