10 лет назад Фергюсон провёл последний матч в «Манчестер Юнайтед» - он завершился со счётом 5:5

Ровно 10 лет назад, 19 мая 2013 года, сэр Алекс Фергюсон провёл последний матч у руля «Манчестер Юнайтед». В последнем туре Премьер-лиги того сезона «красные дьяволы» играли в гостях у «Вест Бромвича». Игра завершилась с необычным счётом 5:5, причём по ходу игры команда Фергюсона дважды вела с разницей в три гола – 3:0 и 5:2. «Дрозды» выдали ударную концовку и смогли спасти ничью. Отметим, что три гола в составе «Вест Бромвича» на свой счёт тогда записал Ромелу Лукаку.

Алекс Фергюсон является легендой «Манчестер Юнайтед». Он тренировал команду с 1986 года.

Стоит сказать, что в последнем сезоне с Фергюсоном «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии. С тех пор «красные дьяволы» титул не завоёвывали.

Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес