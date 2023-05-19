Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

10 лет назад Фергюсон провёл последний матч в «Манчестер Юнайтед» - он завершился со счётом 5:5

19 Мая 2023 • 14:31 Комментировать (1)

Ровно 10 лет назад, 19 мая 2013 года, сэр Алекс Фергюсон провёл последний матч у руля «Манчестер Юнайтед». В последнем туре Премьер-лиги того сезона «красные дьяволы» играли в гостях у «Вест Бромвича». Игра завершилась с необычным счётом 5:5, причём по ходу игры команда Фергюсона дважды вела с разницей в три гола – 3:0 и 5:2. «Дрозды» выдали ударную концовку и смогли спасти ничью. Отметим, что три гола в составе «Вест Бромвича» на свой счёт тогда записал Ромелу Лукаку.

Алекс Фергюсон является легендой «Манчестер Юнайтед». Он тренировал команду с 1986 года.

Стоит сказать, что в последнем сезоне с Фергюсоном «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии. С тех пор «красные дьяволы» титул не завоёвывали.

Ровно 10 лет назад было объявлено о том, что Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» сменит Мойес

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
19 Мая 2023 в 15:11
Бежит время, ох бежит.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 14:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
1.87 3.95 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
14:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде»
14:31 · Англия. Премьер-лига
10 лет назад Фергюсон провёл последний матч в «Манчестер Юнайтед» - он завершился со счётом 5:5 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
Линделоф: «Нам будет не хватать Джонса в раздевалке»
14:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Сможем ли мы достичь уровня «Манчестер Сити»? Я пока об этом не думаю»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может пропустить матч с «Борнмутом»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Чем больше трофеев ты выигрываешь, тем больше у тебя мотивации для побед в будущем»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Фил Джонс отлично служил «Манчестер Юнайтед»
13:06 · Англия. Премьер-лига
Артета – об уходе Джаки: «Что бы ни случилось, мы обязательно это обсудим, но не сейчас»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Артета – о новом контракте Салиба: «Для этого потребуется время» 2
12:52 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Будущее Тони связано с «Брентфордом»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Динь может заменить Гримальдо в «Бенфике»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» нашли усиление в Бельгии
12:42 · Англия. Премьер-лига
Нельсон отклонил третье предложение «Арсенала» по новому контракту
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Буду поддерживать команду, как никто другой» – Фил Джонс попрощался с «Манчестер Юнайтед» 1
12:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Всё ещё верю в победу «Арсенала» в АПЛ» 2
Все новости
Рекомендуем