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5 лет назад Роналду забил последний гол за «Реал»

19 Мая 2023 • 15:39 Комментировать (1)

Ровно пять лет назад, 19 мая 2018 года, Криштиану Роналду забил свой последний гол за «Реал». Тогда звёздный португалец точно пробил головой с линии вратарской площади после подачи слева от Марсело. Произошло это в гостевом матче против «Вильярреала», который завершился вничью со счётом 2:2.

Тот гол был для Роналду 450-м в «Реале». Именно столько мячей забил португалец в 438 официальных играх за клуб. Цвета «сливочных» Криштиану защищал в 2009-2018 годах.

В настоящий момент Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Его действующий контракт рассчитан до средины 2025 года.

10 лет назад Фергюсон провёл последний матч в «Манчестер Юнайтед» - он завершился со счётом 5:5

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Мая 2023 в 15:50
Теперь он просто забил... На футбол... Хе..
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