Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Крауч отреагировал на результат матча «Интер» - «Бенфика»

20 Апреля 2023 • 09:13 Комментировать

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч высказался относительно ничейного результата между миланским «Интером» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Миланцам было очень комфортно играть при счете 3:1. Никто не ждал двух поздних голов «Бенфики». Этим лиссабонцы спасли свою честь», - передает слова англичанина пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Бенфика» проиграла «Интеру» с общим счетом 3:5. В полуфинале команда Симоне Индзаги встретится с «Миланом», который выбил из розыгрыша турнира «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Питер Крауч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
10:06 · Германия. Бундеслига
Мюллер — о вылете из Лиги чемпионов: «Мы забиваем недостаточно голов»
09:13 · Лига чемпионов
Крауч отреагировал на результат матча «Интер» - «Бенфика»
08:43 · Лига чемпионов
Гримальдо прокомментировал ничью с «Интером»
08:38 · Лига чемпионов
Де Брёйне и Леау претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
08:31 · Лига чемпионов
Корреа: «Интер» может многого добиться»
08:24 · Лига чемпионов
Жоау Мариу назвал причину вылета «Бенфики» из Лиги чемпионов
08:17 · Лига чемпионов
Оуэн: «Интер» может выиграть Лигу чемпионов»
08:11 · Лига чемпионов
Форвард «Бенфики» Рамуш подвёл итоги матча против «Интера»
08:06 · Лига чемпионов
Кан оценил игру «Баварии» против «Манчестер Сити»
07:41 · Лига чемпионов
В «Баварии» довольны матчем против «Манчестер Сити»
07:35 · Лига чемпионов
В «Баварии» после вылета из ЛЧ заявили о правильности смены Нагельсманна на Тухеля
07:28 · Лига чемпионов
Онана: «Интер» показал хороший футбол против сильного соперника»
07:16 · Лига чемпионов
Тухель раскритиковал судью ответного матча с «Манчестер Сити»
02:11 · Лига чемпионов
Тухель: «Мы держали «Манчестер Сити» на крючке в обоих матчах» 1
01:59 · Лига чемпионов
«Реал» в шестой раз подряд сыграет против клуба АПЛ в плей-офф Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем