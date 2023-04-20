Крауч отреагировал на результат матча «Интер» - «Бенфика»

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч высказался относительно ничейного результата между миланским «Интером» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Миланцам было очень комфортно играть при счете 3:1. Никто не ждал двух поздних голов «Бенфики». Этим лиссабонцы спасли свою честь», - передает слова англичанина пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Бенфика» проиграла «Интеру» с общим счетом 3:5. В полуфинале команда Симоне Индзаги встретится с «Миланом», который выбил из розыгрыша турнира «Наполи».