Кьяер прокомментировал победу над «Наполи»

Защитник «Милана» Симон Кьяер высказался о домашней победе над «Наполи» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам было непросто на самом старте, у соперника был хороший момент уже на второй минуте. Но затем мы поразили их ворота и имели возможности забить еще. Атмосфера на стадионе была невероятной. Именно ради таких вечеров мы выходи на поле. Приложим все усилия для общей победы», - передает слова датчанина пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Наполи» и «Миланом» состоится во вторник, 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.