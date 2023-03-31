Сенсация в женской Лиге чемпионов - «Челси» выбил «Лион»

Крайне драматично сложился последний четвертьфинальный матч в женской Лиге чемпионов между «Челси» и «Лионом». Англичанки выиграли в первом матче, но во втором пропустили первыми - на 77-й минуте.

В дополнительное время француженки, которые выступали в статусе обладателя трофея (теперь они лишились его), забили еще раз, но на самой последней добавленной минуте «Челси» заработал пенальти и реализовал его.

По старым правилам «Лион» в любом случае проходил бы дальше, но по нынешним была назначена серия пенальти, и ее англичанки выиграли со счетом 4:3. Прошлогодний победитель турнира сложил полномочия.