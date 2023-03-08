«Челси» выиграл оба матча, в которых не участвовал украинец Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик остался в запасе лондонского «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Игрок провел в резерве второй поединок подряд. Он также не выходил на поле во встрече с «Лидсом» (1:0) в Премьер-лиге.

Без участия Мудрика «пенсионеры» отпраздновали вторую победу подряд. Лондонцы переиграли «Боруссию» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху «Челси» одолел немцев по сумме двух матчей (2:1) и вышел в четвертьфинал еврокубка.

Мудрик перешел в английский топ-клуб в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Он поучаствовал в шести матчах, не отметившись голевыми действиями. Ни в одном из тех поединков «Челси» не победил.