Галтье: Мы разработаем новую игровую систему перед матчем с «Баварией»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о предстоящем матче с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов.

Галтье сказал Foot01, что «Бавария» является серьезным соперником, ведь эта та команда, которая выиграла уже все. Сейчас «ПСЖ» использует две системы игры, но в некоторых матчах команда начнет использовать новую систему, тренерский штаб скоро приступит к ее разработке, добавил специалист.

Парижане заняли второе место в турнирной таблице группы H, набрав 14 баллов. В 1/8 финала «ПСЖ» встретится с «Баварией», первая игра этой пары состоится в феврале следующего года, а ответная — в марте.