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Лига чемпионов

​Андре Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

06 Октября 2022 • 17:36 Комментировать

Во вторник и среду в Лиге чемпионов прошли матчи третьего тура группового этапа. По их итогу лучшим футболистом был признан нападающий Андре Силва из немецкого «РБ Лейпцига». Об этом сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

В среду вечером «РБ Лейпциг» на своём поле обыграл «Селтик» со счётом 3:1. Андре Силва записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «РБ Лейпциг» с тремя очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице своей группы. «Быки» на один балл отстают от «Шахтёра» и на шесть – от «Реала».

На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Анхель ди Мария, Джул Беллингем и Джованни ди Лоренцо.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Андре Силва
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