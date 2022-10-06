​Андре Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду в Лиге чемпионов прошли матчи третьего тура группового этапа. По их итогу лучшим футболистом был признан нападающий Андре Силва из немецкого «РБ Лейпцига». Об этом сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

В среду вечером «РБ Лейпциг» на своём поле обыграл «Селтик» со счётом 3:1. Андре Силва записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «РБ Лейпциг» с тремя очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице своей группы. «Быки» на один балл отстают от «Шахтёра» и на шесть – от «Реала».

На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Анхель ди Мария, Джул Беллингем и Джованни ди Лоренцо.