Лопетеги рассказал, чего не хватило «Севилье» для победы над «Копенгагеном»

Наставник испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал ничью в матче с «Копенгагеном» (0:0) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы набрали одно очко. Для победы не хватило точности в завершающей стадии атаки. Команда создала много моментов до перерыва, но не смогла нанести последний удар. Хорошо, что удалось не пропустить. Играть на этом стадионе было нелегко, фанаты соперника круто поддерживали своих любимцев», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В третьем туре андалусийский клуб встретится с дортмундской «Боруссией».