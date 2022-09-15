Лопетеги призвал игроков «Севильи» брать пример с Иско

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался об игре своего подопечного Иско в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0).

По мнению специалиста, остальные игроки андалусийской команды должны брать пример с 30-летнего испанца.

«Даже если он не в лучшей форме, он начинает новую эпоху в «Севилье», но нам нужно, чтобы остальные игроки переняли его индивидуальность и уверенность. Он создал пять чистых моментов, это непросто», — приводит слова Лопетеги GSFN.

Напомним, Иско перешёл в «Севилью» минувшим летом. Ранее он на протяжении девяти сезонов защищал цвета мадридского «Реала».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе андалусийцев шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.