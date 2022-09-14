«Копенгаген» и «Севилья» выдали унылые нули

«Копенгаген» и «Севилья» провели невыразительный матч второго тура Лиги чемпионов. Испанцы чуть чаще атаковали, но создали не так много. Лучший шанс был у Юссефа Эн-Несири получил проникающий пас и не смог переиграть голкипера.
Протокол игры
Райан Мэтт•Дикс Кевин•Вавро Денис•Хочолава Давид•Кристансен Виктор•Стаменич Марко• 83'Зека Карлос•Фальк Расмус79' (Харальдссон Хакон-Арнар (79') •Йоханнессон Исак-Бергманн87' (Соренсен Кристиан I (87') •Классон Виктор 58'79' (Лерагер Лукас (79') •Дарами Мохаммед 11'73' (Мукайру Пол (73')
Дмитрович Марко•Кармона Хосе Анхель• 90'Гудель Неманья•Салас Кике•Теллес Алекс•Ракитич Иван67' (Гомес Алехандро (67') •Фернандо Режес•Дилейни Томас67' (Хордан Хоан (67') • 75'Ламела Эрик73' (Сусо Хесус (73') •Эн-Несири Юссеф74' (Дольберг Каспер (74') •Иско Аларкон85' (Янузай Аднан (85')
14 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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