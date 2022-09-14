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Лига чемпионов

«Копенгаген» и «Севилья» выдали унылые нули

 
14 Сентября 2022 • 23:54 Комментировать
Копенгаген
0:0
Севилья
окончен

«Копенгаген» и «Севилья» провели невыразительный матч второго тура Лиги чемпионов. Испанцы чуть чаще атаковали, но создали не так много. Лучший шанс был у Юссефа Эн-Несири получил проникающий пас и не смог переиграть голкипера.

Протокол игры  
Копенгаген0:0Севилья
Райан МэттДикс КевинВавро ДенисХочолава ДавидКристансен ВикторСтаменич Марко  83'Зека КарлосФальк Расмус 79' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 79') Йоханнессон Исак-Бергманн 87' (Соренсен Кристиан I ( 87') Классон Виктор  58' 79' (Лерагер Лукас ( 79') Дарами Мохаммед  11' 73' (Мукайру Пол ( 73')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханКарамоко МамудуЙелерт ЭлиасДитмер АндреасБардгджи РуниБойлесен НиколайОскарссон Орри
Дмитрович МаркоКармона Хосе Анхель  90'Гудель НеманьяСалас КикеТеллес АлексРакитич Иван 67' (Гомес Алехандро ( 67') Фернандо РежесДилейни Томас 67' (Хордан Хоан ( 67'  75') Ламела Эрик 73' (Сусо Хесус ( 73') Эн-Несири Юссеф 74' (Дольберг Каспер ( 74') Иско Аларкон 85' (Янузай Аднан ( 85')
Запасные: Ньянзу ТангиФлорес АльбертоБуну ЯссинНавас ХесусРекик КаримАкунья МаркосМир Рафа
14 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

Видео

Лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Копенгаген
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окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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