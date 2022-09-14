«Копенгаген» и «Севилья» выдали унылые нули

«Копенгаген» и «Севилья» провели невыразительный матч второго тура Лиги чемпионов. Испанцы чуть чаще атаковали, но создали не так много. Лучший шанс был у Юссефа Эн-Несири получил проникающий пас и не смог переиграть голкипера.

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