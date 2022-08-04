Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Гвардиола объяснял игрокам «Манчестер Сити», почему Месси лучший – это было в перерыве матча Лиги чемпионов

04 Августа 2022 • 16:12 Комментировать (6)

В сети был опубликован отрывок из фильма о «Манчестер Сити» в сезоне 2021/2022 под названием Together: Champions Again. Отдельного внимания заслуживает речь Хосепа Гвардиолы, которую он произнёс перед командой в перерыве матча Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Знаете, почему Месси – лучший игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни? Потому что он всегда голоден на поле, он зверь», - сказал Гвардиола, после чего начал давать игрокам инструкции.

«Месси передаёт мяч и движется в штрафную, как машина. Он чует гол! И вы должны действовать так же», - добавил рулевой «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в тот день обыграл «Брюгге» на выезде со счётом 5:1. К перерыву команда Хосепа Гвардиолы вела 2:0.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
16:12 · Лига чемпионов
​Гвардиола объяснял игрокам «Манчестер Сити», почему Месси лучший – это было в перерыве матча Лиги чемпионов 6
06:12 · Лига чемпионов
УЕФА запустил полуавтоматическую систему определения офсайда
03 Августа
23:46 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» забила 5 мячей «Пюнику»
23:44 · Лига чемпионов
Черчесов не пожелал обсуждать недоработки «Ференцвароша» в матче с «Карабахом»
23:02 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов 2
21:58 · Лига чемпионов
Дубль Мохамеда Али помог «Маккаби» из Хайфы побороть «Аполлон» 1
21:15 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» - «Пюник»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
20:58 · Лига чемпионов
«Карабах» и «Ференцварош» Черчесова разошлись совсем нескучным миром 1
20:52 · Лига чемпионов
«Будё-Глимт» фактически прошёл «Жальгирис»
20:28 · Лига чемпионов
«Динамо» Киев - «Штурм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:59 · Лига чемпионов
​Назначен арбитр на матч за суперкубок УЕФА
17:32 · Лига чемпионов
​На групповой стадии Лиги чемпионов будет работать полуавтоматическая система фиксации офсайда 1
10:43 · Лига чемпионов
Головин рассказал, что нужно «Монако» для победы над ПСВ
08:37 · Испания. Ла Лига
Родриго вспомнил о триумфе «Реала» в Лиге чемпионов
06:14 · Лига чемпионов
В «Монако» недовольны ничьей с ПСВ
Все новости
Рекомендуем