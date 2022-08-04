​Гвардиола объяснял игрокам «Манчестер Сити», почему Месси лучший – это было в перерыве матча Лиги чемпионов

В сети был опубликован отрывок из фильма о «Манчестер Сити» в сезоне 2021/2022 под названием Together: Champions Again. Отдельного внимания заслуживает речь Хосепа Гвардиолы, которую он произнёс перед командой в перерыве матча Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Знаете, почему Месси – лучший игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни? Потому что он всегда голоден на поле, он зверь», - сказал Гвардиола, после чего начал давать игрокам инструкции.

«Месси передаёт мяч и движется в штрафную, как машина. Он чует гол! И вы должны действовать так же», - добавил рулевой «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в тот день обыграл «Брюгге» на выезде со счётом 5:1. К перерыву команда Хосепа Гвардиолы вела 2:0.