Винисиус вспомнил свой победный гол в финале Лиги чемпионов

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор вспомнил о своем победном голе в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «королевского» клуба.

«Триумф в ЛЧ – отличный способ завершить сезон. Я стал автором победного гола, это невероятное чувство. Меня смогут понять только те, кто забивал в финале этого турнира. Нереально описать это словами», - передает слова нападающего пресс-служба испанского гранда.

Напомним, что эта победа стала для «Реала» 14-й в Лиге чемпионов. Кроме триумфа в еврокубке, «Реал» стал чемпионом испанской Ла Лиги.