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Лига чемпионов

Винисиус вспомнил свой победный гол в финале Лиги чемпионов

26 Июля 2022 • 10:37 Комментировать

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор вспомнил о своем победном голе в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «королевского» клуба.

«Триумф в ЛЧ – отличный способ завершить сезон. Я стал автором победного гола, это невероятное чувство. Меня смогут понять только те, кто забивал в финале этого турнира. Нереально описать это словами», - передает слова нападающего пресс-служба испанского гранда.

Напомним, что эта победа стала для «Реала» 14-й в Лиге чемпионов. Кроме триумфа в еврокубке, «Реал» стал чемпионом испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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