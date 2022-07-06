​Черчесов не выиграл первый матч у руля «Ференцвароша» в Лиге чемпионов

В среду вечером Станислав Черчесов впервые руководил «Ференцварошем» в матче Лиги чемпионов. В первой игре первого квалификационного раунда чемпион Венгрии разошёлся миром с казахстанским «Тоболом». За 90 минут игрового времени команды не смогли забить – 0:0.
На следующей неделе «Ференцварош» и «Тобол» проведут ответный матч. Команда Станислава Черчесова является фаворитом дуэли, поскольку теперь её предстоит принять соперника на своём поле.
Добавим, что Станислав Черчесов принял «Ференцварош» в конце прошлого календарного года. Под руководством российского специалиста команда завоевала золотой дубль.
Протокол игры
|Тобол
|0:0
|Ференцварош
Мокин Александр•Каиров Багдат • 38'Малый Сергей•Томашевич Зарко•Аманович Алекса•Тагыберген Асхат•Йованчич Душан • 32'Жарынбетов Самат 68' (Мужиков Серикжан ( 68') •Тошич Зоран•Жаксылыков Айбар 76' (Вукадинович Милян ( 76') •Бриджидо Рубен 64' (Сергеев Игорь ( 64')
Дибус Денеш•Ботка Эндре 77' (Уинго Генри ( 77') •Ммаэ Сами•Ковачевич Аднан•Чивич Эльдар•Ледуни Аисса • 71'Вечеи Балинт 33' 51' (Эсити Андерсон ( 51') •Захариассен Кристоффер 62' (Marquinhos vi ( 62') •Нгуэн Токмак•Боли Франк 38' 62' (Бэсси Форчун ( 62') •Траоре Адама VII
06 июля. Стадион "Центральный стадион Костаная".