​Черчесов не выиграл первый матч у руля «Ференцвароша» в Лиге чемпионов

В среду вечером Станислав Черчесов впервые руководил «Ференцварошем» в матче Лиги чемпионов. В первой игре первого квалификационного раунда чемпион Венгрии разошёлся миром с казахстанским «Тоболом». За 90 минут игрового времени команды не смогли забить – 0:0.

На следующей неделе «Ференцварош» и «Тобол» проведут ответный матч. Команда Станислава Черчесова является фаворитом дуэли, поскольку теперь её предстоит принять соперника на своём поле.

Добавим, что Станислав Черчесов принял «Ференцварош» в конце прошлого календарного года. Под руководством российского специалиста команда завоевала золотой дубль.