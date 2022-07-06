Черчесов подвёл итоги первого матча в отборочном раунде Лиги чемпионов

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после первого матча в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Черчесов сказал Nemzeti, что матч был сложным, как и ожидалось. На поле было сделано все возможное, но забить так и не удалось. Игра было равная, у всех были моменты, но сначала все нужно обсудить с командой.

«Ференцварош» в гостях не смог одолеть казахстанский «Тобол» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, встреча завершилась нулевой ничьей. Ответная игра пройдет 13 июля в Венгрии.

В минувшем сезоне «Ференцварош» занял первое место в чемпионате Венгрии и завоевал Кубок страны.