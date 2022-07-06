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Лига чемпионов

Черчесов подвёл итоги первого матча в отборочном раунде Лиги чемпионов

06 Июля 2022 • 21:31 Комментировать
Тобол
0:0
Ференцварош
окончен

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после первого матча в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Черчесов сказал Nemzeti, что матч был сложным, как и ожидалось. На поле было сделано все возможное, но забить так и не удалось. Игра было равная, у всех были моменты, но сначала все нужно обсудить с командой.

«Ференцварош» в гостях не смог одолеть казахстанский «Тобол» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, встреча завершилась нулевой ничьей. Ответная игра пройдет 13 июля в Венгрии.

В минувшем сезоне «Ференцварош» занял первое место в чемпионате Венгрии и завоевал Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Ференцварош Лига Чемпионов Станислав Черчесов
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окончен Тобол 0:0 Ференцварош 3.80 3.55 2.00
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Идет 78 минута Зриньски 0:0 Шериф 3.55 3.55 2.10
Идет 65 минута Марибор 0:0 Шахтёр Солигорск 1.89 3.80 4.00
Идет 52 минута Слован Братислава 0:0 Динамо Батуми 1.82 3.75 4.50
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