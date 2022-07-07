Черчесов — об игре с «Тоболом»: «Матч получился равным»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат первого матча 1-го отборочного рануда Лиги чемпионов с казахстанским «Тоболом» (0:0).

Российский специалист считает, что матч получился равным, поэтому назвал ничью закономерным результатом.

«Была непростая игра, это наш первый официальный матч в сезоне. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята сегодня сделали максимум», — цитирует Черчесова Sports.kz.

Бывший наставник сборной России Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря прошлого года. Под руководством российского тренера венгерский клуб выиграл чемпионат страны, а также одержал победу в Кубке.