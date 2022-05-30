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Лига чемпионов

«Челси» получит компенсацию за трансфер Азара после победы «Реала» в Лиге чемпионов

30 Мая 2022 • 07:33 Комментировать

Лондонский «Челси» получит денежную компенсацию за трансфер бельгийского полузащитника Эдена Азара после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

По информации The Sun, в условиях сделки между «Челси» и «Реалом» подразумевались различные бонусы на тот случай, если «королевский клуб» сумеет победить в Лиге чемпионов. После недавней победы команды Карло Анчелотти, лондонцы должны получить от «сливочных» около 15 миллионов евро, хотя Азар пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов футболисты мадридского «Реала» обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лига Чемпионов Эден Азар
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