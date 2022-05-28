Роберто Карлос: «Я очень счастлив, что болельщики «Ливерпуля» любят бразильцев»

Экс-защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос заявил, что счастлив наблюдать за тем, как болельщики «Ливерпуля» относятся к своим футболистам из Бразилии. Напомним, что в мерсисайдском клубе есть три бразильца – Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон Беккер. Также бразильские корни есть у хавбека Тьяго Алькантары, у которого испанское гражданство.

«Я очень счастлив, что болельщики «Ливерпуля» любят бразильцев, которые за них выступают. Это действительно приятно видеть. У этих игроков есть возможность выступать за один из самых больших клубов в мире – это большая честь как для них, так и для самой Бразилии», – цитирует Карлоса Liverpool Echo.