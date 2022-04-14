Хендерсон опасается «Вильярреала»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» добился положительного для себя результата в матче с «Бенфикой», а дальше англичанам вновь предстоит сразиться с клубом с Пиренейского полуострова - «Вильярреалом». Оборонец «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что его команду поджидает непростой соперник, который оставил не у дел «Ювентус» и «Баварию».

- Они справились с грозными конкурентами. Это очень качественная команда, с которой будет трудно играть. Противостояние потребует всех наших сил, но я надеюсь, что мы выйдем в финал, - заявил Хендерсон, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.