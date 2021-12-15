Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Луис Суарес поделился впечатлениями от конфуза на жеребьёвке Лиги чемпионов

15 Декабря 2021 • 21:52 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал историю о том, как он узнавал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая завершилась скандалом и проведением повторной процедуры. Уругваец заявил, что в тот момент пребывал на одном мероприятии, а информацию получал со слов своих друзей.

«Мне сказали, что выпала «Бавария». Я тут же подумал: «Что, опять?». Но, потом произошла вся эта ситуация и я решил лично посмотреть трансляцию. Наш соперник? Знаете, чтобы рассчитывать на победу в Лиге чемпионов, то надо проходить лучших из лучших. «Манчестер Юнайтед» - именно такой коллектив», - цитирует Суареса издание AS.

Также футболист пообещал болельщикам, что к дуэли с англичанами «Атлетико» подойдет в своей оптимальной форме, исправив текущее положение дел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
21:52 · Лига чемпионов
Луис Суарес поделился впечатлениями от конфуза на жеребьёвке Лиги чемпионов
08:58 · Лига чемпионов
Бензема озвучил цель «Реала» в Лиге чемпионов
14 Декабря
22:03 · Лига чемпионов
Почеттино: «У «Реала» супертренер и суперфутболисты»
20:59 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Вторая жеребьёвка получилась для «Интера» ещё хуже» 8
19:46 · Лига чемпионов
​Месси: «Цель «ПСЖ» - победа в Лиге чемпионов» 5
19:22 · Лига чемпионов
​Уткин объяснил, почему ему жаль, что Месси и Роналду не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов 1
17:34 · Лига чемпионов
Parimatch: «Бавария» и «ПСЖ» пройдут в 1/4 финала ЛЧ
17:15 · Лига чемпионов
​Раньери рассказал, что нужно «Интеру» для прохода «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 1
16:38 · Лига чемпионов
​«Вильярреал» отреагировал на повторную жеребьёвку Лиги чемпионов забавным видео видео
13:18 · Лига чемпионов
Кроос - о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Реалу» достался самый сильный соперник из возможных»
12:47 · Лига чемпионов
​«Ливерпуль» вместо «Аякса»: Дзанетти прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов для «Интера» 1
12:30 · Лига чемпионов
​Аршавин попал на обложку L’Equipe по мотивам конфуза с жеребьёвкой Лиги чемпионов 2 фото
10:46 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Зальцбург» - голодная до побед команда, против них неудобно играть»
10:29 · Лига чемпионов
​Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
13 Декабря
23:39 · Лига чемпионов
«Когда там начнётся третья жеребьёвка»: Бруну Фернандеш потроллил УЕФА за провальную организацию мероприятия
Все новости
Рекомендуем