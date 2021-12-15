Луис Суарес поделился впечатлениями от конфуза на жеребьёвке Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал историю о том, как он узнавал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая завершилась скандалом и проведением повторной процедуры. Уругваец заявил, что в тот момент пребывал на одном мероприятии, а информацию получал со слов своих друзей.

«Мне сказали, что выпала «Бавария». Я тут же подумал: «Что, опять?». Но, потом произошла вся эта ситуация и я решил лично посмотреть трансляцию. Наш соперник? Знаете, чтобы рассчитывать на победу в Лиге чемпионов, то надо проходить лучших из лучших. «Манчестер Юнайтед» - именно такой коллектив», - цитирует Суареса издание AS.

Также футболист пообещал болельщикам, что к дуэли с англичанами «Атлетико» подойдет в своей оптимальной форме, исправив текущее положение дел.