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Бышовец: «У УЕФА и ФИФА есть более серьёзные нарушения - коррупция при выборе стран, проводящих турниры» эксклюзив

13 Декабря 2021 • 17:05 Комментировать (1)

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на официальное заявление УЕФА о повторном проведении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов из-за допущенных ошибок.

«Это человеческий фактор. Сейчас достаточно много факторов, которые влияют на распределение команд: есть места, которые заняли команды в группах, нельзя, чтобы друг на друга попали команды из одной страны или одной группы. Я не вижу большого криминала в этой ошибке. Тем более, есть возможность исправить это.

Ошиблись, с кем не бывает. Я думаю, в истории УЕФА и ФИФА есть более серьёзные нарушения. Например, коррупция при выборе стран, проводящих турниры. Я думаю, ошибку при жеребьёвке можно просто отнести к человеческому фактору, тем более это исправимо. Внесут коррективы, и справедливость восторжествует», - сказал Бышовец.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец
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Комментарии (1)
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crocodile
13 Декабря 2021 в 18:17
кхм... и шо за корупцыя за такая, а?
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