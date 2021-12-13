Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на официальное заявление УЕФА о повторном проведении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов из-за допущенных ошибок.

«Это человеческий фактор. Сейчас достаточно много факторов, которые влияют на распределение команд: есть места, которые заняли команды в группах, нельзя, чтобы друг на друга попали команды из одной страны или одной группы. Я не вижу большого криминала в этой ошибке. Тем более, есть возможность исправить это.

Ошиблись, с кем не бывает. Я думаю, в истории УЕФА и ФИФА есть более серьёзные нарушения. Например, коррупция при выборе стран, проводящих турниры. Я думаю, ошибку при жеребьёвке можно просто отнести к человеческому фактору, тем более это исправимо. Внесут коррективы, и справедливость восторжествует», - сказал Бышовец.