​Гвардиола: «Невозможно сказать, что Месси получил «Золотой мяч» несправедливо, но и победа Левандовски была бы справедливой»

Во вторник Хосеп Гвардиола давал пресс-конференцию, и журналисты не упустили возможность задать тренеру «Манчестер Сити» вопрос о «Золотом мяче», который Лионель Месси завоевать седьмой раз в карьере.

«Золотой мяч» - это шоу, которое делает футбол более интересным. Когда Месси выигрывает «Золотой мяч», мы никогда не можем сказать, что это несправедливо. Но если бы выиграл Левандовски, это тоже было бы справедливо. Каждый из первых 3-5 номинантов просто невероятен. Они все заслуживали награду», - сказал Гвардиола журналистам.

Ранее журналисты доказали, что Лионель Месси в 2021 году был лучше Роберта Левандовски.