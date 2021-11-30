В понедельник вечером «Золотой мяч» завоевал Лионель Месси. Многие фанаты не согласились с итогами голосования среди журналистов, считая, что награду больше заслужил Роберт Левандовски. Впрочем, телеграм-канал «Первоспортивный» опубликовал картинку, по которой видно, что Лионель Месси превзошёл Роберта Левандовски по многим показателям.

Левандовски оказался лучше Месси только по общему количеству забитых мячей с 1 января до 24 октября (в этот день завершилось голосование за «Золотой мяч»). Аргентинец же оказался лучше по многим показателям, в том числе по созданным моментам, дриблингу, победным голам, победным результативным передачам и даже отборам.

Ознакомиться с таблицей можно ниже, правда, данные представлены на английском языке.