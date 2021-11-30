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​Журналисты доказали, что Месси был лучше Левандовски в 2021 году фото

30 Ноября 2021 • 14:59 Комментировать (5)

В понедельник вечером «Золотой мяч» завоевал Лионель Месси. Многие фанаты не согласились с итогами голосования среди журналистов, считая, что награду больше заслужил Роберт Левандовски. Впрочем, телеграм-канал «Первоспортивный» опубликовал картинку, по которой видно, что Лионель Месси превзошёл Роберта Левандовски по многим показателям.

Левандовски оказался лучше Месси только по общему количеству забитых мячей с 1 января до 24 октября (в этот день завершилось голосование за «Золотой мяч»). Аргентинец же оказался лучше по многим показателям, в том числе по созданным моментам, дриблингу, победным голам, победным результативным передачам и даже отборам.

Ознакомиться с таблицей можно ниже, правда, данные представлены на английском языке.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 15:30
Плачет Лева, плачет гелевый.... А Месси даже пешком лучше отбирает мячи.... Гений!!!!... А-ха-ха-ха-ха....
Artur_one
30 Ноября 2021 в 16:06
Не стоит я думаю трогать Леву, он объективно себя вел достойно. Не повезло ему, что в 2020 г награду не присуждали. Думаю все же EF услышит Месси и проведет голосование по тому году.
CELTIC FROST
30 Ноября 2021 в 16:21
Ты о чем? ) Он "трогал" даже Баварию за ее 8:2 в том самом матче, хотя ее игроки ни в малейшей степени в своих интервью не унижали Барсу. (а ведь могли бы, не так ли?) А он на голову и Баварии, и сборной Германии заодно слал лучи своего гнева) А вот теперь и Лева попал под его "ха-ха" Смысл жизни типа достигнут) Идолопоклонничество никогда не приводило к добру.
Artur_one
30 Ноября 2021 в 16:29
Понял тебя, я о том, что не стоит Леву хейтить) Жалко, что не присудили ЗМ в 2020 г.
Alex1972
30 Ноября 2021 в 17:02
А я его не трогаю... Трогают его те, кто задает тупой вопрос : А почему не Лева получил?... Или за что Месси дали?.... Или Месси дали, наверное, за прошлые заслуги.... За что дали - смотрите табличку сверху.... Желательно и Лева пусть туда посмотрит... А давать ему или кому-то еще ЗМ только потому, что у него его нет - на это никто не пойдет.... И это правильно.... Родитесь Месси и получайте свои 7 ЗМ.... Сказано ведь - это ЗМ за 21-й год.... По поводу 20-го - Месси четко сказал на церемонии... Чего еще обсуждать?.... Вечные противники Месси - чешите грудь меду ног, если толкового сказать ничего не можете.... Точка... Хе-хе..
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