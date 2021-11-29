Доннарумма - обладатель Трофея Льва Яшина

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем трофея имени Льва Яшина, который вручается изданием France Football лучшему футболисту года.

Прошлым летом 22-летний голкипер покинул «Милан» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ». В финальной части Евро-2020 Доннарумма сыграл просто блестяще и помог своей команды завоевать звание чемпионов Европы, а сам молодой футболист был назван лучшим футболистом всего турнира.

Напомним, что в 2019 году обладателем Трофея Льва Яшина стал вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. В прошлом году приз не вручали.