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Лига чемпионов

Доннарумма - обладатель Трофея Льва Яшина

29 Ноября 2021 • 23:35 Комментировать

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем трофея имени Льва Яшина, который вручается изданием France Football лучшему футболисту года.

Прошлым летом 22-летний голкипер покинул «Милан» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ». В финальной части Евро-2020 Доннарумма сыграл просто блестяще и помог своей команды завоевать звание чемпионов Европы, а сам молодой футболист был назван лучшим футболистом всего турнира.

Напомним, что в 2019 году обладателем Трофея Льва Яшина стал вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. В прошлом году приз не вручали.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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