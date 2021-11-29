Церемония вручения «Золотого мяча» - онлайн-трансляция

В понедельник состоится первое за два года вручение премии «Золотой мяч» от France Football. Хотя за сутки до самой торжественной церемонии, на почётный приз было целых 30 претендентов, реальных - всего два. Это Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Аргентинский форвард «Барселоны» / «ПСЖ» привычно здорово играет и летом праздновал победу на Кубке Америки. Польский футболист демонстрирует невероятную результативность, пускай и не получал громких наград в 2021 году. К тому же он был бы фаворитом в прошлый раз, но тогда из-за пандемии коронавируса «Золотой мяч» не вручался.

Стартует гала-вечер в 22:30. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.