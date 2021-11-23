​Уткин поделился прогнозом на матч «Мальмё» - «Зенит»

Во вторник вечером в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в гостях у «Мальмё». Известный журналист Василий Уткин посредством своего телеграм-канала поделился прогнозом на эту игру.

По мнению Уткина, «Мальмё» имеет хорошие шансы не проиграть чемпиону России последних лет. Журналист советует ставить на победу шведской команды, страхуясь форой (0) или (+0,5).

Уткин отметил, что ему очень понравился «Мальмё» в игре против «Челси». Журналист не верит, что шведская команда завершит групповой этап без единого набранного очка.

Матч между «Мальмё» и «Зенитом» начнётся в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.