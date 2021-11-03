​Фанаты «Брюгге» помочились на статую Компани около стадиона «Манчестер Сити»

В среду вечером в одном из матчей четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Брюгге». В сети появилась фотография, на которой видно, как два фаната бельгийского клуба мочатся на расположенную около «Этихад Стэдиум» статую Венсана Компани.

Венсан Компани является без преуменьшения легендой современного «Манчестер Сити». Он является воспитанником «Андерлехта» - принципиального соперника «Брюгге». В настоящий момент Компани работает в «Андерлехте» тренером.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брюгге» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.