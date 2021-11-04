«Манчестер Сити» снова растерзал оборону «Брюгге»

«Манчестер Сити» повторно расправился с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Левый защитник Жоау Канселу выдал ряд опасных прострелов, которые завершили голевыми ударами Фил Фоден и Рияд Марез, а также сам опасно атаковал - штанга и минимальный промах. Также мячи в свой актив записали Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Как и в прошлом туре (1:5), бельгийцы один гол забили рикошетом от головы Джона Стоунса.

4:1, и «Сити» идет на первом месте с 9 очками, у бельгийцев 4 балла.