«Манчестер Сити» снова растерзал оборону «Брюгге»

«Манчестер Сити» повторно расправился с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Левый защитник Жоау Канселу выдал ряд опасных прострелов, которые завершили голевыми ударами Фил Фоден и Рияд Марез, а также сам опасно атаковал - штанга и минимальный промах. Также мячи в свой актив записали Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Как и в прошлом туре (1:5), бельгийцы один гол забили рикошетом от головы Джона Стоунса.
4:1, и «Сити» идет на первом месте с 9 очками, у бельгийцев 4 балла.
Протокол игры
|Манчестер Сити
|4:1
|Брюгге
|(1:0) Фоден Фил 15'
|17' Стоунс Джон (1:1)
|(2:1) Марез Рияд 54'
|(3:1) Стерлинг Рахим 72'
|(4:1) Жезус Габриэль 90'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл 80' ( Зинченко Александр ( 80') • Стоунс Джон • Лапорт Эмерик • Канселу Жоау • Силва Бернарду 75' ( Де Брёйне Кевин ( 75') • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай • Марез Рияд 69' ( Стерлинг Рахим ( 69') • Фоден Фил 80' ( Палмер Коул ( 80') • Грилиш Джек 68' ( Жезус Габриэль ( 68')
Запасные: Аке Натан • Диаш Рубен • Стеффен Закари • Фернандиньо Фернандо • Карсон Скотт
Миньоле Симон • Мата Клинтон 78' ( Дост Бас ( 78') • Хендри Джек • Мехеле Брэндон • Нсоки Стенли • Соболь Эдуард 72' ( Рикка Федерико ( 72') • Вормер Руд • Ритс Матс 78' ( Бремпт Игнасе ( 78') • Ванакен Ханс • Ланг Ноа 78' ( Мбамба Ноа ( 78') • Кетеларе Шарль 87' ( Сова Камаль ( 87')
Запасные: Уэсли Мораес • Ламменс Сенне • Искьердо Хосе • Мауасса Фет
03 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).