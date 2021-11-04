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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» снова растерзал оборону «Брюгге»

04 Ноября 2021 • 00:52 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Брюгге
окончен

«Манчестер Сити» повторно расправился с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Левый защитник Жоау Канселу выдал ряд опасных прострелов, которые завершили голевыми ударами Фил Фоден и Рияд Марез, а также сам опасно атаковал - штанга и минимальный промах. Также мячи в свой актив записали Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Как и в прошлом туре (1:5), бельгийцы один гол забили рикошетом от головы Джона Стоунса.

4:1, и «Сити» идет на первом месте с 9 очками, у бельгийцев 4 балла.

Протокол игры  
Манчестер Сити 4:1 Брюгге
(1:0) Фоден Фил 15'    
    17' Стоунс Джон (1:1)
(2:1) Марез Рияд 54'    
(3:1) Стерлинг Рахим 72'    
(4:1) Жезус Габриэль 90'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл   80' (Зинченко Александр (   80') Стоунс Джон Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду   75' (Де Брёйне Кевин (   75') Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Марез Рияд   69' (Стерлинг Рахим (   69') Фоден Фил   80' (Палмер Коул (   80') Грилиш Джек   68' (Жезус Габриэль (   68')
Запасные: Аке Натан Диаш Рубен Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Карсон Скотт
Миньоле Симон Мата Клинтон   78' (Дост Бас (   78') Хендри Джек Мехеле Брэндон Нсоки Стенли Соболь Эдуард   72' (Рикка Федерико (   72') Вормер Руд Ритс Матс   78' (Бремпт Игнасе (   78') Ванакен Ханс Ланг Ноа   78' (Мбамба Ноа (   78') Кетеларе Шарль   87' (Сова Камаль (   87')
Запасные: Уэсли Мораес Ламменс Сенне Искьердо Хосе Мауасса Фет
03 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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