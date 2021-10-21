Петржела: В ответном матче «Зенит» ничего не сделает «Ювентусу»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», в котором питерский клуб проиграл со счётом 0:1.

Решающий гол на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.

«Пропустили в конце игры, к сожалению. Жалко. Но в принципе «Зенит» играл от обороны. Не верил, что питерцы смогут победить. Да и в ответном матче они ничего не сделают против «Ювентуса». Итальянцы сильнее, чем «Зенит». Клубу остается только победить еще раз «Мальме», и в своей группе он закончит выступление на третьем месте», - цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 2 ноября с туринским «Ювентусом».