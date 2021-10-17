​Вагнер: «Месси не заслужил «Золотой мяч»

Экс-нападающий «Баварии» Сандро Вагнер поделился мыслями о борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году.

«Месси не заслужил «Золотой мяч». Для меня фаворитом в борьбе за награду является Джорджо Кьеллини. За ним идёт Роберт Левандовски. При этом Месси имеет 0% шансов», - слова Вагнера DAZN на своём сайте приводит немецкий Sport1.

«Золотой мяч» будет вручен 29 ноября в Париже. В числе фаворитов на получение награды называются Жоржиньо, Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Отметим, что Лионель Месси шесть раз в своей карьере завоёвывал «Золотой мяч». На одну такую награду от аргентинца отстаёт Криштиану Роналду.