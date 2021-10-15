​Объявлены имена 20 финалистов, претендующих на приз Golden Boy

Из года в год издание Tuttosport вручает приз Golden Boy. Эту награду получает молодой футболист (до 21 года), который признаётся лучшим по итогам календарного года.

В изначальном списке претендентов на получение награды в 2021 году было 100 футболистов. Теперь же на страницах Tuttosport был опубликован список из 20 финалистов. В нём можно увидеть таких игроков:

Педри, Камавинга, Гави, Адейеми, Беллингем, де Кателаре, Хиль, Гравенберх, Гринвуд, Мусиала, Даниэль Мальдини, Пикколи, Пино, Мендеш, Рейна, Сака, Вирц, Салиба, Тимбер, Родриго.

Церемония награждения пройдёт в Турине 13 декабря. Гала-вечер посетят многие выдающиеся личности из футбольного мира.