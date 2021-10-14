Орлов оценил шансы «Зенита» одолеть «Ювентус» в Лиге чемпионов

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чего ждёт от поединка «Зенита» с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Орлов призвал забыть о предыдущих неудачах и сохранять оптимизм.

«Сейчас надо вспомнить, что «Зенит» хорошо играл против «Челси» и победил «Мальмё». Это новый турнир, новое время, новые люди. Вопрос в Деяне Ловрене, который уже готов играть. Это будет усилением. Но только тот Ловрен, который играл за сборную Хорватии. Надо, чтобы он был в хорошей форме», — цитирует Орлова Sport24.

«Зенит» встретится с «Ювентусом» 20 октября в Санкт-Петербурге.