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Лига чемпионов

«Аталанта» легко разобралась с «Янг Бойз», Миранчуку снова не дали сыграть

29 Сентября 2021 • 21:38 Комментировать
Аталанта
1:0
Янг Бойз
окончен

Во втором туре Лиги чемпионов «Аталанта» играла против «Янг Бойз» и не оставила сопернику ни одного шанса, несмотря на скромный счёт. Тотальный перевес итальянцев вылился в три очка благодаря голевой атаке на экваторе второго тайма. Дуван Сапата прорвался в штрафную и прострелил к линии вратарской, откуда Маттео Пессина переправил мяч в сетку - 1:0. К сожалению, Алексей Миранчук снова провел все 90 минут на скамейке запасных.

«Аталанта» вышла в лидеры с 4 очками, у швейцарцев пока вторая строчка и три балла.

Протокол игры  
Аталанта 1:0 Янг Бойз
(1:0) Пессина Маттео 68'    
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих Джимсити Берат Дзаппакоста Давиде   90'   90' (Коопмейнерс Теун (   90') Де Рон Мартен Фройлер Ремо   90' (Пеццелла Джузеппе (   90') Госенс Робин   11' (Меле Йоаким (   11') Малиновский Руслан   75' (Муриэль Луис (   75') Пессина Маттео   75' (Пашалич Марио (   75') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Иличич Йосип Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Ловато Маттео Росси Франческо
Фон Балльмоос Давид Хефти Сильван   83' (Шпильман Марвин (   83') Али Мохамед Лаупер Сандро Гарсия Улиссес Эбишер Мишель   83' (Масейрас Кентен (   83') Мартинс Кристофер Сьерро Венсан   65'   69' (Мамбимби Феликс (   69') Элиа Мешак   66' (Ридер Фабиан (   66') Нгамале Муми Сибачо Жордан   66' (Канга Вилфрид (   66')
Запасные: Февр Гийом Янкевиц Александр Лефор Жордан Бюрги Николас Сулеймани Миралем
29 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Янг Бойз Алексей Миранчук
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окончен Зенит 4:0 Мальмё
окончен Аталанта 1:0 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:1 Севилья
окончен Бавария 5:0 Динамо Киев
окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль
окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
окончен Ювентус 1:0 Челси
окончен Бенфика 3:0 Барселона
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