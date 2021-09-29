«Аталанта» легко разобралась с «Янг Бойз», Миранчуку снова не дали сыграть

Во втором туре Лиги чемпионов «Аталанта» играла против «Янг Бойз» и не оставила сопернику ни одного шанса, несмотря на скромный счёт. Тотальный перевес итальянцев вылился в три очка благодаря голевой атаке на экваторе второго тайма. Дуван Сапата прорвался в штрафную и прострелил к линии вратарской, откуда Маттео Пессина переправил мяч в сетку - 1:0. К сожалению, Алексей Миранчук снова провел все 90 минут на скамейке запасных.
«Аталанта» вышла в лидеры с 4 очками, у швейцарцев пока вторая строчка и три балла.
Протокол игры
|(1:0) Пессина Маттео 68'
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих • Джимсити Берат • Дзаппакоста Давиде 90' 90' ( Коопмейнерс Теун ( 90') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 90' ( Пеццелла Джузеппе ( 90') • Госенс Робин 11' ( Меле Йоаким ( 11') • Малиновский Руслан 75' ( Муриэль Луис ( 75') • Пессина Маттео 75' ( Пашалич Марио ( 75') • Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Иличич Йосип • Скальвини Джорджио • Пикколи Роберто • Ловато Маттео • Росси Франческо
Фон Балльмоос Давид • Хефти Сильван 83' ( Шпильман Марвин ( 83') • Али Мохамед • Лаупер Сандро • Гарсия Улиссес • Эбишер Мишель 83' ( Масейрас Кентен ( 83') • Мартинс Кристофер • Сьерро Венсан 65' 69' ( Мамбимби Феликс ( 69') • Элиа Мешак 66' ( Ридер Фабиан ( 66') • Нгамале Муми • Сибачо Жордан 66' ( Канга Вилфрид ( 66')
Запасные: Февр Гийом • Янкевиц Александр • Лефор Жордан • Бюрги Николас • Сулеймани Миралем
29 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".