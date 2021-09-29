«Аталанта» легко разобралась с «Янг Бойз», Миранчуку снова не дали сыграть

Во втором туре Лиги чемпионов «Аталанта» играла против «Янг Бойз» и не оставила сопернику ни одного шанса, несмотря на скромный счёт. Тотальный перевес итальянцев вылился в три очка благодаря голевой атаке на экваторе второго тайма. Дуван Сапата прорвался в штрафную и прострелил к линии вратарской, откуда Маттео Пессина переправил мяч в сетку - 1:0. К сожалению, Алексей Миранчук снова провел все 90 минут на скамейке запасных.

«Аталанта» вышла в лидеры с 4 очками, у швейцарцев пока вторая строчка и три балла.