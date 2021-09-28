Гасперини: Игра с «Янг Бойз» важная, но уж никак не решающая

«Аталанта» под руководством Джан Пьеро Гасперини из года в год стабильно выходит в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Нарушать приятную тенденцию итальянцы не намерены и в этом году, но в стартовом туре группового этапа команда уже оступилась, сыграв вничью с «Вильярреалом».

Следующий соперником «Аталанты» станет «Янг Бойз», который сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед». Впрочем, Гасперини не остался впечатлен подвигом швейцарцев. «Игра с «Янг Бойз» важная, но уж никак не решающая. Это слаженный коллектив, но мы намерены добыть три пункта», - приводит слова наставника Football Italia.

Ко всему прочему, специалист также ответил, кто будет основным нападающим в этой встрече – по его словам, Дуван Сапата находится в отличной форме, что должно помочь ему забить в ворота соперника.