«Аякс» с невероятным Алле продолжает феерить в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов стартовал второй тур. «Аякс» продолжает играть очень продуктивно. После разгрома «Спортинга» в Лиссабоне голландцы обыграли и «Бешикташ». Ещё недавно игравший в «Фейеноорде» Стивен Бергёйс забил гол на 17-й минуте и ассистировал Себастьяну Алле в конце первого тайма. Последний стал рекордсменом главного еврокубка, забив уже пять мячей в стартовых для себя двух матчах Лиги чемпионов.

Победа 2:0 делает «Аякс» явным лидером группы.