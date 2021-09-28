«Аякс» с невероятным Алле продолжает феерить в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов стартовал второй тур. «Аякс» продолжает играть очень продуктивно. После разгрома «Спортинга» в Лиссабоне голландцы обыграли и «Бешикташ». Ещё недавно игравший в «Фейеноорде» Стивен Бергёйс забил гол на 17-й минуте и ассистировал Себастьяну Алле в конце первого тайма. Последний стал рекордсменом главного еврокубка, забив уже пять мячей в стартовых для себя двух матчах Лиги чемпионов.
Победа 2:0 делает «Аякс» явным лидером группы.
Протокол игры
|(1:0) Бергёйс Стивен 17'
|(2:0) Алле Себастьян 43'
Пасвер Ремко • Мазрауи Нуссер • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Блинд Дэйли • Альварес Эдсон • Бергёйс Стивен 72' ( Классен Дэви ( 72') • Гравенберх Райан • Антони 71' ( Нерес Давид ( 71') • Алле Себастьян • Тадич Душан
Запасные: Перейра Данило II • Тейлор Кеннет • Charlie Setford • Гортер Джей • Тальяфико Николас • Кудус Мохаммед • Ренсх Девайн • Дарами Мохаммед • Шуурс Перр • Лабьяд Закария
Дестаноглу Эрсин • Розье Валентен • Сатчи Сердар • Н'Сакала Фабрис • Мераш Умут • Соуза Жосеф • Караман Кенан • Учан Салих 46' ( Тёре Гёкхан ( 46') • Боздоган Джан • 75'Йылмаз Рыдван 46' ( Озьякуп Огузхан ( 46') • Бачуайи Миши 90'
Запасные: Гюнок Мерт
28 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).