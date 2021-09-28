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Лига чемпионов

«Аякс» с невероятным Алле продолжает феерить в Лиге чемпионов

28 Сентября 2021 • 21:39 Комментировать (1)
Аякс
2:0
Бешикташ
окончен

В Лиге чемпионов стартовал второй тур. «Аякс» продолжает играть очень продуктивно. После разгрома «Спортинга» в Лиссабоне голландцы обыграли и «Бешикташ». Ещё недавно игравший  в «Фейеноорде» Стивен Бергёйс забил гол на 17-й минуте и ассистировал Себастьяну Алле в конце первого тайма. Последний стал рекордсменом главного еврокубка, забив уже пять мячей в стартовых для себя двух матчах Лиги чемпионов.

Победа 2:0 делает «Аякс» явным лидером группы.

Протокол игры  
Аякс 2:0 Бешикташ
(1:0) Бергёйс Стивен 17'    
(2:0) Алле Себастьян 43'    
Пасвер Ремко Мазрауи Нуссер Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро Блинд Дэйли Альварес Эдсон Бергёйс Стивен   72' (Классен Дэви (   72') Гравенберх Райан Антони   71' (Нерес Давид (   71') Алле Себастьян Тадич Душан
Запасные: Перейра Данило II Тейлор Кеннет Charlie Setford Гортер Джей Тальяфико Николас Кудус Мохаммед Ренсх Девайн Дарами Мохаммед Шуурс Перр Лабьяд Закария
Дестаноглу Эрсин Розье Валентен Сатчи Сердар Н'Сакала Фабрис Мераш Умут Соуза Жосеф Караман Кенан Учан Салих   46' (Тёре Гёкхан (   46') Боздоган Джан   75' Йылмаз Рыдван   46' (Озьякуп Огузхан (   46') Бачуайи Миши   90'
Запасные: Гюнок Мерт
28 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Сентября 2021 в 21:49
Спасибо пацанчикам )) отдельное спасибо этому Але , копеечку принесли дяде ))
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окончен Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
окончен Аякс 2:0 Бешикташ
Идет 45 минута Милан 1:0 Атлетико М 3.3 3.5 2.21
Идет 45 минута РБ Лейпциг 1:2 Брюгге 1.58 4.5 5.4
Идет 49 минута ПСЖ 1:0 Манчестер Сити 2.26 3.7 3.05
Идет 45 минута Порту 0:2 Ливерпуль 4.3 4 1.79
Идет 45 минута Реал Мадрид 0:1 Шериф 1.07 13 30
Идет 45 минута Боруссия Д 1:0 Спортинг Л 1.37 5.6 7.6
29.09  19:45 Зенит ... Мальмё 1.77 3.75 4.8
29.09  19:45 Аталанта ... Янг Бойз 1.47 4.9 6.4
29.09  22:00 Вольфсбург ... Севилья 2.85 3.55 2.45
29.09  22:00 Бавария ... Динамо Киев 1.07 13 30
29.09  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Лилль 2.24 3.85 3
29.09  22:00 Манчестер Юнайтед ... Вильярреал 1.45 4.9 6.8
29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
29.09  22:00 Бенфика ... Барселона 4.3 3.8 1.84
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