Алле побил рекорд Лиги чемпионов, забив 5 голов в двух стартовых матчах

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле в первом туре Лиги чемпионов отметился покером в своей дебютной игре в турнире против «Спортинга». Впрочем, француз решил не останавливаться на достигнутом.

В поединке с «Бешикташом» форвард снова сумел поразить ворота соперника, чем установил новый рекорд соревнования – еще никому в истории не удавалось забить пять голов в двух своих стартовых матчах. Лучшим показателем являлись четыре мяча, что удавалось добиться Марко ван Бастену, Дидье Дрогба, Диего Симеоне и Эрлингу Холанну.

Добавив, что по состоянию на 60-ю минуту противостояния «Аякс» ведет у «Бешикташа» со счетом 2:0.