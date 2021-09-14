Во время разминки перед матчем Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» звёздный форвард английской команды Криштиану Роналду попал мячом в стюарда. После этого футболист отправился за пределы поля, чтобы узнать, как состояние пострадавшего. Об этом сообщает B24.

Ronaldo acertou num segurança com um remate durante o aquecimento e foi verificar se estava tudo bem. pic.twitter.com/Zq0IpsYt82 — B24 (@B24PT) September 14, 2021

Напомним, что Криштиану Роналду смог открыть счёт в матче в Швейцарии. Позже «Манчестер Юнайтед» остался в численном меньшинстве после удаления Аарона Уан-Биссаки за грубую игру.

Следить за игрой между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.