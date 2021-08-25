Жоржиньо будет признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона

Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо будет признан лучшим футболистом минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Transfermarketweb.
По данным источника, в гонке за наградой Жоржиньо опередит своего коллегу по цеху Н’Голо Канте, а также полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. В Италии считают, что выигрыш этой награды увеличит шансы игрока на получение «Золотого мяча», в погоне за которым главным конкурентом является аргентинская суперзвезда Лионель Месси, ранее оформивший свой переход в «ПСЖ».
Имя лучшего игрока прошлой кампании Лиги чемпионов станет известно завтра накануне жеребьёвки группового раунда турнира. Напомним, из российских клубов в данную стадию попал лишь питерский «Зенит», ставший чемпионом России сезона 2020//21.
Не спорю, Жоржиньо добротный игрок. Но не более.
Он хоть раз признавался лучшим игроком матча в ЛЧ?
Он даже не лучший игрок в Челси.
Если бы Италия проиграла финал Евро, имя Жоржиньо даже не фигурировало бы в пятерке-десятке лучших игроков.
Было хоть раз у болел Челси такое, что они видят состав своей команды, а Жоржиньо нет в основе, и все такие: Блин, сегодня нам тяжело придется.
Никто бы даже внимания не обратил бы.
УЕФА намеренно выдумывает новых героев. Он же еще реально еще будет претендовать на Золотой Мяч.