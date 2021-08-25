Жоржиньо будет признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона

Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо будет признан лучшим футболистом минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Transfermarketweb.

По данным источника, в гонке за наградой Жоржиньо опередит своего коллегу по цеху Н’Голо Канте, а также полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. В Италии считают, что выигрыш этой награды увеличит шансы игрока на получение «Золотого мяча», в погоне за которым главным конкурентом является аргентинская суперзвезда Лионель Месси, ранее оформивший свой переход в «ПСЖ».

Имя лучшего игрока прошлой кампании Лиги чемпионов станет известно завтра накануне жеребьёвки группового раунда турнира. Напомним, из российских клубов в данную стадию попал лишь питерский «Зенит», ставший чемпионом России сезона 2020//21.