Агент Барбоза назвал фаворита в паре «Спартак» - «Бенфика»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением относительно шансов московского «Спартака» в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это более неудачный жребий для «Бенфики», чем для «Спартака». Считаю «Спартак» фаворитом. Витория прекрасно знает «Бенфику», он лично знаком с футболистами», - приводит слова португальского агента «Рейтинг Букмекеров».

Первый матч между командами состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне через неделю.

Нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее возглавлял «Бенфику». Он тренировал лиссабонский коллектив с 2015 по 2019 год.