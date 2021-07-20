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Агент Барбоза назвал фаворита в паре «Спартак» - «Бенфика»

20 Июля 2021, 09:34,

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением относительно шансов московского «Спартака» в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это более неудачный жребий для «Бенфики», чем для «Спартака». Считаю «Спартак» фаворитом. Витория прекрасно знает «Бенфику», он лично знаком с футболистами», - приводит слова португальского агента «Рейтинг Букмекеров».

Первый матч между командами состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответный поединок пройдет в Лиссабоне через неделю.

Нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее возглавлял «Бенфику». Он тренировал лиссабонский коллектив с 2015 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Бенфика, Паулу Барбоза
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