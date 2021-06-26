​Это’О: «После Месси и Роналду новым футбольным Богом будет Мбаппе»

Известный в прошлом камерунский футболист Самуюэль Это’О высказался по поводу перспектив Килиана Мбаппе.

«Криштиану Роналду и Лионель Месси являются футболистами с наивысшими оценками в современном футболе. Но когда Месси и Роналду устанут доставлять нам эти радости, придёт новый футбольный Бог. Этим Богом будет Килиан Мбаппе», - приводит слова Это’О Goal.com со ссылкой на La Nacion.

Килиан Мбаппе в настоящий момент выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт с французским грандом рассчитан до конца июня следующего года. Слухи регулярно связывают форварда с интересом «Реала».