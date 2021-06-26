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​Это’О: «После Месси и Роналду новым футбольным Богом будет Мбаппе»

26 Июня 2021, 22:48,

Известный в прошлом камерунский футболист Самуюэль Это’О высказался по поводу перспектив Килиана Мбаппе.

«Криштиану Роналду и Лионель Месси являются футболистами с наивысшими оценками в современном футболе. Но когда Месси и Роналду устанут доставлять нам эти радости, придёт новый футбольный Бог. Этим Богом будет Килиан Мбаппе», - приводит слова Это’О Goal.com со ссылкой на La Nacion.

Килиан Мбаппе в настоящий момент выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт с французским грандом рассчитан до конца июня следующего года. Слухи регулярно связывают форварда с интересом «Реала».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Самюэль Это'О
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Комментарии (1)
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0
CERG
26 Июня 2021, 23:11

Черных богов нет, Это)..

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